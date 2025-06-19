The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إصابة مستشفى في جنوب إسرائيل بعد دفعة صواريخ إيرانية جديدة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أصابت دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية الخميس مستشفى في جنوب إسرائيل ومدينتين قرب تل أبيب ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 47 شخصا، فيما هدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إيران بدفع “ثمن باهظ”.

وقال نتانياهو في منشور له على منصة إكس “هذا الصباح، أطلق الطغاة الإرهابيون الإيرانيون صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى مدنيين في وسط البلاد. سنجعل الطغاة في طهران يدفعون ثمنا باهظا”.

وأوضح متحدث باسم المستشفى أن “أضرارا لحقت بالمستشفى … نحن نقوم حاليا بتقييم الأضرار بما في ذلك الإصابات. نطلب من الجمهور عدم التوجه إلى المستشفى في الوقت الحالي”. 

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس تصاعد الدخان من مجمع المستشفى المعروف بأنه يستقبل الجنود الجرحى المصابين في الحرب في قطاع غزة. 

وفي مدينتي رمات غان وحولون وسط إسرئيل، قرب تل أبيب الساحلية، تضررت مبان أيضا. وهي ليست المرة الأولى التي تستهدفان فيها بالصواريخ الإيرانية منذ اندلاع الحرب الجمعة. . 

وأعلن جهاز الإسعاف الإٍسرائيلي أن 47 شخصا أصيبوا بجروح في الهجوم الأخير فيما أصيب 18 أيضا “خلال نزولهم إلى الملاجئ”.

وأوضح ناطق باسم جهاز نجمة داود الحمراء في بيان أن ثلاثة من الجرحى إصابتهم خطرة وإثنين متوسطة أما الباقون فجروحهم طفيفة من الشظايا أو بسبب صدمة الانفجار.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي “سيتحمل المسؤولية” مؤكدا انه أوعز بـ”تكثيف الضربات” على إيران. 

وقال كاتس في بيان “هذه بعض من أخطر جرائم الحرب، وخامنئي سيتحمل المسؤولية عن أفعاله”. وأضاف “أمرنا (رئيس الوزراء وأنا) الجيش بتكثيف الضربات ضد الأهداف الاستراتيجية في إيران وضد البنية التحتية للطاقة في طهران من أجل القضاء على التهديدات ضد دولة إسرائيل والحاق الهزيمة” بالنظام الإيراني. 

وفي وقت مبكر من صباح الخميس، دوت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل بعد أن رصد الجيش إطلاق صواريخ من إيران. 

وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس أن الانفجارات دوت قرابة الساعة 07,10 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,10 ت غ) وهي الأقوى التي تُسمع في القدس منذ بدء الحرب التي اندلعت بهجوم إسرائيلي على إيران في 13 حزيران/يونيو.

وقال مسؤول عسكري إن “عشرات الصواريخ البالستية” أطلقت نحو إسرائيل، قبل أن يعلن الجيش خفض مستوى الإنذار. 

ها-مج/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
46 إعجاب
56 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
3 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية