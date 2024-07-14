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إصابة ‭4‬ في عملية دهس بوسط إسرائيل

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الرملة ‭)‬إسرائيل‭(‬ (رويترز) – قالت السلطات الإسرائيلية إن أربعة أشخاص أصيبوا، أحدهم على نحو خطير، عندما اندفع مهاجم مشتبه به يستقل سيارة نحو محطة للحافلات بوسط إسرائيل يوم الأحد.

وأطلقت قوات الأمن النار على المشتبه به، الذي قالت الشرطة إنها تعتقد أنه من سكان القدس الشرقية، و”حيدته” في الموقع، بحسب آفي بيتون قائد المنطقة المركزية في الشرطة.

وقال بيتون إن “الإرهابي، الذي كان يتحرك من الشرق إلى الغرب، دهس عددا من الإسرائيليين في محطة للحافلات – وواصل السير لبضع مئات من الأمتار قبل أن يستدير عائدا من منعطف وينفذ دهسا جديدا في محطة للحافلات”.

وذكرت الشرطة أنها تفتش المنطقة القريبة من مدينة الرملة بحثا عن شركاء محتملين.

وتزايدت أعمال العنف في إسرائيل منذ بداية حملتها العسكرية المستمرة على قطاع غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

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