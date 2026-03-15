إصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بيوم الطفل الإماراتي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الأحد مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف في 15 آذار/مارس من كل عام.

وأورد المصرف المركزي أن الوجه الأمامي للمسكوكة يتضمّن القيمة الاسمية البالغة “15 درهما” في إشارة رمزية إلى يوم المناسبة، فيما كُتبت على الوجه الخلفي عبارة “الحق في الهوية والثقافة الوطنية”، مصحوبا برسم فني للحصن “ليجسّد أصالة التاريخ الإماراتي ويؤكّد ارتباط الطفل الإماراتي بجذوره وقيمه الراسخة”.

وأصدر المصرف المركزي ألفي مسكوكة تزن كل منها 28 غراما من الفضة. وستُتاح للشراء، على أن يعلن لاحقا عن موعد طرحها وآلية الحصول عليها.

