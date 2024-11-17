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إطلاق قنبلتين ضوئيتين على حديقة منزل نتنياهو شمال إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية إن قنبلتين ضوئيتين أطلقتا صوب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا بشمال إسرائيل يوم السبت، وسقطتا في الحديقة.

وأضافت في بيان أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا موجودين. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس في وقت مبكر يوم الأحد إن الواقعة تجاوزت “كل الخطوط الحمراء”.

وأضاف “من غير المعقول أن يكون رئيس وزراء إسرائيل، الذي تحاول إيران ووكلاؤها اغتياله، عرضة لنفس التهديدات من الداخل”.

ودعا كاتس الأجهزة الأمنية والقضائية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذا الأمر.

وندد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بالحادث في منشور على منصة إكس قائلا إن التحقيق جار.

وكتب وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير على إكس أن “التحريض ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجاوز كل الحدود. إلقاء قنبلة ضوئية على منزله ‭‭.‬‬‭‭..‬‬ هو تجاوز لخط أحمر آخر”.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، أطلقت طائرة مسيرة نحو منزل نتنياهو دون وقوع أي ضرر.

وإلى الشمال، تتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية في لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع يوم السبت.

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