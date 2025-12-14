إعادة-بيان: وفاة فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد 6 أشهر من اعتقاله

رام الله (الضفة الغربية) 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان في بيان مشترك اليوم الأحد إن فلسطينيا جرى اعتقاله قبل حوالي ستة أشهر توفي اليوم الأحد في سجن إسرائيلي، وذلك بعد أربعة أيام من وفاة معتقل فلسطيني آخر.

وقالت هيئة شؤون الأسري والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وجمعية نادي الأسير الفلسطيني في البيان المشترك إنه جرى إبلاغهما “باستشهاد المعتقل الإداري صخر أحمد خليل زعول (26 عاما) من بلدة حوسان/بيت لحم، في سجن عوفر، وهو معتقل إداري منذ 11 يونيو 2025”.

وأضافت المؤسستان في البيان أن زعول، وبحسب عائلته، “لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة، علما أن له شقيق آخر معتقل في سجون الاحتلال، وهو خليل زعول”.

ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية المعنية حول ظروف وفاة المعتقل زعول.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح من ثلاثة اشهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيانهما أن وفاة زعول جاءت بعد أربعة أيام فقط من وفاة المعتقل عبد الرحمن سباتين، وهو من بلدة حوسان أيضا.

وحملت المؤسستان سلطات السجون الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة” عن وفاة زعول.

وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية إلى أن عدد السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل بلغ أكثر من 9300، إلى جانب المئات من المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي، من بينهم أكثر من 50 امرأة ونحو 350 طفلا، في حين بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3368 حتى شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

