إعلام رسمي: إيران تستدعي سفير إيطاليا لمساعي إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفير إيطاليا على خلفية مساعي روما لإدراج الحرس الثوري على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وأضافت أن وزارة الخارجية الإيرانية حذرت من “العواقب الوخيمة” لمثل هذا التصنيف للحرس الثوري ودعت وزير الخارجية الإيطالي إلى “تصحيح نهجه غير المدروس تجاه إيران”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

