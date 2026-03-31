The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إنستغرام يختبر نسخة مدفوعة بميزات إضافية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بدأ تطبيق إنستغرام اختبار نسخة جديدة للاشتراك المدفوع في العديد من الدول، مع ميزات إضافية تركز بشكل رئيسي على “ستوريز” وفق ما قالت ناطقة باسم الشركة الأم “ميتا” لوكالة فرانس برس الاثنين، مؤكدة معلومات أوردها موقع “تِك كرانش”.

كذلك، سيحصل المستخدمون الذين يدفعون على مزيد من التحكم في الحسابات المسموح لها بمشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو التي يشاركونها في منشورات “ستوريز” التي عادة ما تختفي بعد 24 ساعة على الشبكة الاجتماعية.

وقالت الناطقة باسم الشركة إنه يتم اختبار هذه النسخة في “عدد قليل من البلدان”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب “تِك كرانش” تشمل هذه البلدان اليابان والمكسيك والفيليبين حيث تبلغ أسعار الاشتراك حوالى دولارين شهريا.

وأطلقت “ميتا” إصدارات مدفوعة خالية من الإعلانات من فيسبوك وإنستغرام في المملكة المتحدة العام الماضي للامتثال للتشريعات في البلاد.

وتعرض منصتا سناب تشات وإكس نسخة مميزة مدفوعة منذ سنوات.

غتش-تو/الح

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

