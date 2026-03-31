إنستغرام يختبر نسخة مدفوعة بميزات إضافية

afp_tickers

1دقيقة

بدأ تطبيق إنستغرام اختبار نسخة جديدة للاشتراك المدفوع في العديد من الدول، مع ميزات إضافية تركز بشكل رئيسي على “ستوريز” وفق ما قالت ناطقة باسم الشركة الأم “ميتا” لوكالة فرانس برس الاثنين، مؤكدة معلومات أوردها موقع “تِك كرانش”.

كذلك، سيحصل المستخدمون الذين يدفعون على مزيد من التحكم في الحسابات المسموح لها بمشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو التي يشاركونها في منشورات “ستوريز” التي عادة ما تختفي بعد 24 ساعة على الشبكة الاجتماعية.

وقالت الناطقة باسم الشركة إنه يتم اختبار هذه النسخة في “عدد قليل من البلدان”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب “تِك كرانش” تشمل هذه البلدان اليابان والمكسيك والفيليبين حيث تبلغ أسعار الاشتراك حوالى دولارين شهريا.

وأطلقت “ميتا” إصدارات مدفوعة خالية من الإعلانات من فيسبوك وإنستغرام في المملكة المتحدة العام الماضي للامتثال للتشريعات في البلاد.

وتعرض منصتا سناب تشات وإكس نسخة مميزة مدفوعة منذ سنوات.

غتش-تو/الح