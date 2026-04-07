إيران تتخذ موقفا متحديا قبيل انتهاء مهلة ترامب

دبي/واشنطن 7 أبريل نيسان (رويترز) – تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات اليوم الثلاثاء في الوقت الذي رفضت فيه طهران بتحد إعادة فتح مضيق هرمز وقبول اتفاق لوقف إطلاق النار قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوافق على مطالبه أو “يمحوها”.

وذكر مصدر مطلع على الخطة أن إيران ترفض اقتراحا أمريكيا توسطت فيه باكستان لوقف إطلاق النار على الفور ووقف الإغلاق الفعلي الذي تفرضه على المضيق، ثم إجراء محادثات حول تسوية سلمية أوسع نطاقا خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوما.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الرد الإيراني تضمن 10 بنود، شملت إنهاء الصراعات في المنطقة ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.

وقال ترامب أمس الاثنين “يمكن محو البلد بأكمله في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة هي مساء الغد”. وتعهد بتدمير محطات الكهرباء والبنية التحتية الإيرانية إذا رفضت طهران الإذعان قبل الموعد النهائي.

وقال ترامب إن “كل جسر في إيران سيتحول إلى ركام” بحلول منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0400 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء وذلك في حالة عدم إبرام اتفاق مع طهران، وإن “كل محطة كهرباء في إيران ستخرج من الخدمة وتحترق وتنفجر ولن يُعاد استخدامها أبدا”.

* القتال مستمر بلا هوادة

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إنه أكمل موجة من الغارات الجوية التي استهدفت البنية التحتية للحكومة الإيرانية في طهران ومناطق أخرى في أنحاء البلاد. وجرى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لاعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن المملكة اعترضت صواريخ باليستية متجهة نحو المنطقة الشرقية وسقط حطام بالقرب من منشآت طاقة، دون أن تحدد من أطلق هذه الصواريخ.

وتعرضت السعودية لهجمات من مئات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير شباط، وتقول السلطات إنه جرى اعتراض معظمها.

وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين تحذيرات متزامنة بشأن السلامة العامة اليوم الثلاثاء.

ورد ترامب على أسئلة عن أن تدمير محطات الكهرباء الإيرانية سيشكل جرائم حرب، قائلا إنه ليس قلقا “على الإطلاق” بشأن هذا الاحتمال.

وأضاف “آمل ألا أضطر إلى فعل ذلك”.

وقال مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة أمس الاثنين إن تهديد ترامب بشن ضربات على البنية التحتية الإيرانية يشكل “تحريضا مباشرا على الإرهاب ويوفر دليلا واضحا على نية ارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الدولي”.

ودعا علي رضا رحيمي نائب وزير الرياضة الإيراني الفنانين والرياضيين إلى تشكيل سلاسل بشرية أمام محطات الكهرباء في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، وقال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، إن ترامب “واهم”.

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن كنيسا يهوديا في وسط طهران تعرض لأضرار جسيمة جراء هجوم أمريكي إسرائيلي اليوم الثلاثاء.

* ممر حيوي

حومت أسعار النفط حول 110 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب وضآلة احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل إمدادات النفط العالمية أدى إغلاقه شبه الكامل إلى إثارة مخاوف من التضخم في شتى أنحاء العالم.

وأغلقت إيران فعليا المضيق، الذي كان يمر منه نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية، والذي أثبت أنه ورقة تفاوض قوية لدى طهران وهي مترددة في التخلي عنها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 بالمئة إلى 110.19 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 بالمئة إلى 113.31 دولار.

وأصبح ترامب على شفا أزمة سياسية عندما أثبتت إيران أنها خصم أقوى مما كان يتوقع في بداية الصراع، الذي قال إنه يهدف إلى منع البلاد من صنع أسلحة نووية وتطوير صواريخ لحملها.

وبعد مقتل 13 جنديا أمريكيا منذ بدء الصراع، وجد نفسه في موقف أكثر خطورة عندما أسقطت طهران طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15إي يوم الجمعة وتقطعت السبل بأحد الطيارين في عمق الأراضي الإيرانية.

وساعدت مهمة نفذتها قوات خاصة أمريكية لإنقاذ الضابط الخبير في الأسلحة في تجنب تصعيد كارثي للأزمة السياسية بالنسبة لترامب.

وقتل الآلاف في أنحاء الشرق الأوسط خلال الحرب. وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أن نحو 3546 شخصا قتلوا في إيران، بينما قالت بيروت إن نحو 1500 شخص قتلوا في لبنان، حيث تستهدف إسرائيل جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)