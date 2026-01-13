The Swiss voice in the world since 1935
إيران تتهم ترامب بتشجيع الاضطرابات السياسية بما فيها العنف

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

14 يناير كَانُون ٱلثَّانِي (رويترز) – اتهمت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بتشجيع زعزعة الاستقرار السياسي والتحريض على العنف وتهديد سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي، وذلك في رسالة وجهها سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال إيرواني في الرسالة التي أُرسلت أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “تتحمل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي مسؤولية قانونية مباشرة لا جدال فيها عن الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب”.

وجاءت هذه الرسالة ردا على منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

