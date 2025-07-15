إيران تجري محادثات مع الصين وروسيا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

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دبي (رويترز) – قالت إيران إنها ستجري محادثات مع شريكيها الآسيويين الرئيسيين، روسيا والصين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تتطلع فيه طهران إلى الحصول على دعم بعد حرب جوية استمرت 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تطبيق تيليجرام “سنعقد اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية الصيني، الذي له بطبيعة الحال أهميته الخاصة في ظل الوضع الحالي، وكذلك مع وزير الخارجية الروسي”.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي تجمع أمني وسياسي في منطقة أوراسيا يضم 10 دول منها الصين وروسيا والهند وباكستان وإيران. وتستضيف مدينة تيانجين في شمال الصين الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية المنظمة.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران ضربات على منشآت نووية إيرانية قالتا إنها جزء من برنامج هدفه امتلاك سلاح نووي. وتنفي طهران وجود خطط لديها من هذا القبيل.

ومنذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطدت طهران علاقاتها مع موسكو من خلال اتفاق استراتيجي مدته 20 عاما وكذلك مع بكين التي تشتري ما يصل إلى 90 بالمئة من صادرات النفط الإيراني.

وكتب عراقجي “منظمة شنغهاي للتعاون تنفتح تدريجيا على الساحة العالمية، بمعنى أنها تتجاوز الساحة الإقليمية تدريجيا، ولديها عدد من القضايا المختلفة على جدول أعمالها، بما يشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية”.