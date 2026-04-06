إيران ترفض وقف إطلاق النار وترامب يهدد بالقضاء عليها

دبي/واشنطن 6 أبريل نيسان (رويترز) – قالت إيران اليوم الاثنين إنها تريد نهاية دائمة للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل ورفضت الضغوط الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران قد “تُمحى” في حالة انقضاء المهلة التي حددها مساء غد الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين أن إيران نقلت إلى باكستان ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، رافضة وقف إطلاق النار ومؤكدة ضرورة التوصل إلى نهاية دائمة للحرب.

وأضافت الوكالة أن الرد الإيراني تضمن 10 بنود، شملت إنهاء الصراعات في المنطقة ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.

ورفض ترامب الرد الإيراني وقال إن المهلة التي حددها نهائية.

وكان ترامب هدد بإنزال “الجحيم” على طهران إذا لم تبرم اتفاقا يسمح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بحلول الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش).

وقال للصحفيين في فعالية سنوية بالبيت الأبيض بمناسبة عيد القيامة “قدمت (إيران) اقتراحا، وهو اقتراح مهم. إنها خطوة مهمة. لكنها غير كافية”.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال ترامب إن إيران قد “تُمحى” في ليلة واحدة “وقد تكون ليل غد”، في إشارة إلى مساء الثلاثاء.

وردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في فبراير شباط، أغلقت إيران مضيق هرمز فعليا، وهو ممر مائي يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي. وأثبت هذا الممر المائي، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، أنه ورقة ضغط قوية تستخدمها إيران، التي أبدت اليوم ترددا في التخلي عنها بسهولة.

وقال مصدر مطلع على المقترحات اليوم الاثنين إن إطار خطة السلام، الذي تتوسط فيه باكستان لإنهاء الحرب، اقترح وقفا فوريا لإطلاق النار يعقبه محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوما.

وأضاف المصدر أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى اتصالات “طوال الليل” مع نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن مطالب طهران “لا ينبغي تفسيرها على أن ذلك علامة على التنازل، بل إنه نتيجة لثقتها في الدفاع عن مواقفها”. وأضاف أن المطالب الأمريكية السابقة، مثل الخطة المكونة من 15 نقطة، رُفضت لأنها “مبالغ فيها”.

* مهمة إنقاذ

أشاد ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث في المؤتمر الصحفي بنجاح عملية إنقاذ طيار أمريكي في إيران مطلع هذا الأسبوع بعدما أُسقطت طائرته يوم الجمعة.

وقال هيجسيث “أُسقطت طائرته يوم الجمعة العظيمة، واختبأ في كهف داخل شق صخري طوال يوم السبت، ثم أُنقذ يوم الأحد، ونُقل جوا إلى خارج إيران مع شروق شمس أحد القيامة، طيار وُلد من جديد. الجميع عادوا سالمين وعمت الفرحة أجواء البلاد. الله طيب.”

وجاءت مهمة الإنقاذ في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

كما أثر الصراع على معدلات تأييد ترامب، وزاد من قلق الجمهوريين حيال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 بالمئة إلى 109.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش.

* تدمير البنية التحتية

وردت أنباء عن غارات جوية جديدة على مناطق مختلفة اليوم. وقال هيجسيث خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في واشنطن إن اليوم الاثنين سيشهد توجيه أكبر عدد من الهجمات منذ بداية الحرب، وإن غدا الثلاثاء سيشهد شن المزيد منها.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان صدر اليوم بتدمير البنية التحتية في إيران وملاحقة قادتها “واحدا تلو الآخر”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف القوات الجوية الإيرانية عبر شن سلسلة من الهجمات على مطارات بهرام ومهر اباد وأزمايش.

وقالت إيران اليوم إن مجمعين لإنتاج البتروكيماويات تابعين لها تعرضا لهجمات.

وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات بأن فرق الطوارئ والإطفاء سيطرت على حريق اندلع في مجمع بارس الجنوبي في عسلوية، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن الهجوم الذي استهدف منشأة البتروكيماويات في جنوب إيران يأتي في إطار تفكيك “آلة تمويل” الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف في بيان “إيران لم تعد إيران التي نعرفها، وإسرائيل لم تعد إسرائيل التي نعرفها. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، والنظام الإرهابي في إيران أضعف من أي وقت مضى”.

وتوعد ترامب أمس الأحد بشن مزيد من الضربات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة والنقل إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق وتعيد فتح مضيق هرمز بحلول غد الثلاثاء.

ويقول خبراء إن استهداف البنية التحتية المدنية، مثل محطات توليد الطاقة والجسور، يمثل جرائم حرب.

* إيران تواصل الرد

تؤكد الغارات التي شنتها إيران مطلع هذا الأسبوع على منشآت لإنتاج البتروكيماويات وسفينة مرتبطة بإسرائيل في الكويت ومواقع أخرى في البحرين والإمارات قدرتها على الرد رغم حديث ترامب المتكرر عن تدمير قدراتها على إطلاق الصواريخ والمسيرات.

وشهدت إسرائيل اليوم الاثنين وابلا مكثفا من الصواريخ، إذ دوت صفارات الإنذار وأصوات اعتراض الصواريخ في مدن إسرائيلية طوال اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إن 20 صاروخا أطلقت من لبنان وخمسة من إيران خلال اليوم. وأسفرت عدة هجمات عن وقوع أضرار.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) اليوم الاثنين بمقتل أربعة إسرائيليين على الأقل في هجوم صاروخي استهدف مبنى سكنيا في حيفا شمال إسرائيل ليلا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين إلى 23.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الاثنين إنها نفذت هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أن نحو 3540 شخصا قتلوا في إيران منذ اندلاع الحرب.

وتوغلت إسرائيل في جنوب لبنان وشنت غارات على بيروت في مواجهة مع مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران، في أعنف تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وتقول السلطات اللبنانية إن 1461 شخصا قتلوا.

وقتل أيضا 13 جنديا أمريكيا وأُصيب المئات.

(إعداد بدور السعودي ومحمد أيسم وحاتم علي وشيرين عبد العزيز ومحمد عطية للنشرة العربية)