إيران تطالب الدول المضيفة لمونديال 2026 بأخذ مخاوفها في الاعتبار

أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم السبت أن منتخب الرجال سيشارك في كأس العالم 2026 هذا الصيف، لكنه طالب الدول المضيفة، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أن تأخذ مخاوفه في الاعتبار في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الموقف بعدما رفضت كندا الشهر الماضي منح تأشيرة دخول لرئيس الاتحاد مهدي تاج للمشاركة في كونغرس الاتحاد الدولي (فيفا)، وذلك على خلفية صلاته بالحرس الثوري الإيراني الذي صنّفته أوتاوا “منظمة إرهابية” في عام 2024.

وظلّت مشاركة إيران في البطولة المقررة بين 11 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، موضع شك منذ اندلاع الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وقال الاتحاد الإيراني في بيان على موقعه “سنشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026، لكن على الدول المضيفة أن تأخذ مخاوفنا في الاعتبار”.

وأضاف “سنشارك في نهائيات كأس العالم، من دون أي تراجع عن معتقداتنا وثقافتنا وقناعاتنا”.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني قد صرّح للتلفزيون الرسمي الجمعة بأن طهران وضعت 10 شروط للمشاركة، مطالبة بضمانات بشأن معاملة الدول المضيفة.

وتشمل هذه الشروط منح التأشيرات، واحترام أفراد الجهاز الفني للمنتخب، وعلم الفريق ونشيده الوطني خلال البطولة، فضلا عن المطالبة بتأمين مستوى عال من الأمن في المطارات والفنادق وعلى الطرق المؤدية إلى الملاعب حيث سيخوض مبارياته.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن لاعبي كرة القدم الإيرانيين سيكونون موضع ترحيب في البطولة. لكنه حذّر في المقابل من أن الولايات المتحدة قد تمنع دخول أعضاء من البعثة الإيرانية ممن لهم صلات بالحرس الثوري الذي تصنّفه واشنطن أيضا “منظمة إرهابية”.

وقال تاج “يجب منح التأشيرات من دون أي مشاكل لجميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، ولا سيما أولئك الذين أدوا خدمتهم العسكرية في حرس الثورة الإسلامية، مثل مهدي طارمي وإحسان حاج صفي”.

وكان رئيس فيفا جاني إنفانتينو قد جدّد التأكيد أن إيران ستخوض مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تتخذ إيران من مدينة توكسون في ولاية أريزونا مقرا لها خلال المونديال، حيث ستواجه نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.

ويفتتح الإيرانيون مشوارهم في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس في 15 حزيران/يونيو.

وشدد الاتحاد الإيراني على أن “أي قوة خارجية لا يمكنها حرمان إيران من المشاركة في بطولة تأهلت إليها عن جدارة”.

