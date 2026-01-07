The Swiss voice in the world since 1935
إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل

دبي 7 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران اليوم الأربعاء أن طهران أعدمت رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل، وقالت إن المتهم هو علي أردستاني.

وفي خضم حرب خفية مع إسرائيل مستمرة منذ عقود، أعدمت إيران العديد من الأشخاص الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته فيها.

وقالت ميزان “نُفذ حكم الإعدام الصادر بحق علي أردستاني بتهمة التجسس لصالح جهاز الموساد، من خلال تزويد البلاد بمعلومات حساسة، بعد موافقة المحكمة العليا واتباع الإجراءات القانونية”.

وشهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، عقب المواجهة المباشرة بين الخصمين الإقليميين في يونيو حزيران، عندما شنت القوات الإسرائيلية والأمريكية غارات على المنشآت النووية الإيرانية.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

