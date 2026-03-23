إيران تهدد بزرع ألغام ووقف الملاحة بالخليج في حال وقوع هجوم على ساحلها
دبي 23 مارس آذار (رويترز) – نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مجلس الدفاع الإيراني تهديده اليوم الاثنين بقطع طرق الملاحة في الخليج عبر زرع ألغام بحرية في حال وقوع هجوم على السواحل والجزر الجنوبية لإيران.
وذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة تدرس خططا لاحتلال أو حصار جزيرة خرج الإيرانية، مركز تصدير النفط الرئيسي في البلاد، للضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن.
وجاء في البيان “أي محاولة لمهاجمة سواحل إيران أو جزرها ستؤدي إلى زرع أنواع مختلفة من الألغام البحرية… في جميع ممرات الخليج بما في ذلك الألغام العائمة التي يمكن إطلاقها من الساحل”.
