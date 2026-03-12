إير فرانس-كي إل إم ترفع أسعار تذاكر السفر للمسافات البعيدة

أعلنت مجموعة الطيران إير فرانس-كيه إل إم الخميس رفع أسعار تذاكر السفر للمسافات الطويلة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت المجموعة في بيان إن “الوضع الجيوسياسي الراهن في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع مفاجئ وكبير في أسعار الوقود، ولا سيما الكيروسين. ونتيجة لذلك ترفع اير فرانس-كيه إل إم أسعار تذاكر رحلاتها للمسافات الطويلة اعتبارا من الأربعاء 11 آذار/مارس 2026″، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته صحيفة “ليزيكو” الاقتصادية.

وأضافت المجموعة أن أسعار تذاكر الدرجة السياحية ذهابا وإيابا سترتفع بمقدار 50 يورو (58 دولار) تماشيا مع شركات طيران أخرى مثل الخطوط الإسكندنافية ساس وكاثاي باسيفيك والخطوط الجوية الهندية اير إنديا وكوانتاس، التي رفعت أسعارها.

أما شركة الطيران منخفضة التكلفة ترانسافيا المملوكة للمجموعة، فقررت عدم رفع أسعارها حتى الآن، لكنها “تراقب الوضع عن كثب وستتخذ الإجراءات اللازمة في حال الضرورة”، حسبما صرح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس.

وبلغ متوسط سعر برميل وقود الطائرات عالميا ما يقارب 168 دولارا الأربعاء، وفقا لمؤشر بلاتس المرجعي، بانخفاض طفيف عن الاثنين، ولكنه ضعف المستويات المسجلة في الثاني من كانون الثاني/يناير.

وجاء ارتفاع أسعار وقود الطائرات أكبر من ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة تكاليف التكرير الإضافية وما يرتبط بها من نفقات.

وتجاوز سعر برميل خام برنت لفترة وجيزة 100 دولار الخميس، رغم إفراج أعضاء وكالة الطاقة الدولية عن 400 مليون برميل من احتياطياتها لتجنب نقص عالمي.

وستسعى بعض شركات الطيران إلى الحد من آثار ارتفاع الأسعار من خلال استراتيجية “التحوّط” التي تتضمن شراء الوقود بسعر ثابت لعدة أشهر سلفا.

وأعلنت اير فرانس-كيه إل إم في شباط/فبراير أنها عززت سياستها الخاصة بالتحوّط من خلال تأمين 70% من إمداداتها للربع الحالي والربع المقبل، ثم 60% للربع الذي يليه.

