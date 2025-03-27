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إيطاليا تتعهد بتقديم مساعدات لسوريا بقيمة 68 مليون يورو

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روما (رويترز) – أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني المشرعين يوم الخميس بأن إيطاليا خصصت حوالي 68 مليون يورو (73.20 مليون دولار) لتمويل مشاريع إنسانية وإعادة بناء البنية التحتية في سوريا وقال إن ذلك أمر بالغ الأهمية لدعم العملية الانتقالية في دمشق.

وأطاحت المعارضة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول منهية حكم عائلته الاستبدادي الذي استمر عقودا.

وقال تاياني في جلسة استماع بالبرلمان “تم تخصيص حزمة أولية للمبادرات الإنسانية في قطاع المستشفيات والصحة وفي البنية التحتية وفي تعزيز سلاسل الإمدادات الغذائية”.

وأضاف “ستبدأ مشاريع تعاون جديدة في الأسابيع المقبلة. ونعتزم أيضا تنظيم منتدى أعمال يهدف إلى إعادة الإعمار”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهدت الجهات المانحة في مؤتمر قاده الاتحاد الأوروبي بتقديم 5.8 مليار يورو لمساعدة السلطات السورية الجديدة في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

كما علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، منها القيود المتعلقة بالطاقة والمصارف والنقل وإعادة الإعمار.

وأصدرت الإدارة السورية الجديدة هذا الشهر إعلانا دستوريا ينص على بقاء الفقة الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقال تاياني إن الإعلان الدستوري يمثل “خطوة إيجابية” وينبغي أن يستمر التخفيف “التدريجي والحذر” للعقوبات من أجل تعزيز المؤسسات والانتعاش الاقتصادي.

(الدولار = 0.9289 يورو)

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