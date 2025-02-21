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إيطاليا تفتح تحقيقا بشأن السيارات الكهربائية لأربع شركات كبرى

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أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية الجمعة فتح تحقيق بشأن السيارات الكهربائية من إنتاج “بي واي دي” و”ستيلانتيس” و”تيسلا” و”فولكسفاغن” بشأن المدى المعلن لمركباتها.

ويتعلق التحقيق “بالمعلومات المقدمة للزبائن بشأن الكيلومترات التي تقطعها المركبات الكهربائية بعد شحنها، وتراجع قدرة البطاريات”، بحسب بيان صادر عن هيئة المراقبة. 

كما تتولى هيئة المنافسة فحص “انتهاكات محتملة” للوائح المتعلقة بالضمان على البطاريات.

وبشكل أكثر تحديدا، لم يوضح المصنعون “العوامل التي تؤثر على الحد الأقصى للمسافة المقطوعة” المعلن عنها وما هو تأثيرها على المسافة المقطوعة الفعلية.

وتعتقد الهيئة الإيطالية أن الشركات “لم تقدم للمستهلك معلومات واضحة وكاملة عن تراجع قدرة البطارية بسبب الاستخدام العادي للسيارة”.

وأوضحت أنها أجرت عمليات فحص الخميس في المقار الإيطالية للشركات الأربع الكبرى لصناعة السيارات.

وأكدت “ستيلانتيس” في بيان هذه الفحوص، لافتة إلى أنها قدمت “الإجابات والمعلومات والوثائق اللازمة” في ما يتعلق بالتحقيق.

بدورها، أكدت “فولكسفاغن” إيطاليا لوكالة فرانس برس أنها تبلغت بالتحقيق الذي تجريه هيئة المنافسة وأكدت أن المجموعة “تتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة”.

و”بي واي دي” هي شركة صينية و”ستيلانتيس” فرنسية وأميركية وإيطالية و”تيسلا” أميركية و”فولكسفاغن” ألمانية.

لجم-به/ح س/ص ك

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