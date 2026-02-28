إيقاف جميع المسابقات الرياضية في الكويت وتأجيل مباريات كرة قدم في لبنان وقطر

3دقائق

28 فبراير شباط (خدمة رويترز الرياضية العربية) – أعلن وزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب والرياضة طارق الجلاهمة اليوم السبت تعليق كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية في البلاد “بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة”.

وقال الجلاهمة في بيان على منصة إكس “يأتي القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة. التعليق يشمل المسابقات الرسمية والبطولات والأنشطة الجماهيرية في مختلف الألعاب الرياضية حتى إشعار آخر”.

وأضاف “الجهات المختصة تتابع تطورات الأوضاع بشكل مستمر، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف النشاط الرياضي في الوقت المناسب، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

ودعا الوزير جميع الاتحادات والأندية الرياضية إلى الالتزام الكامل بالقرار والتعاون مع التعليمات الصادرة، مؤكدا أن سلامة الجميع تظل الأولويةالقصوى في هذه المرحلة.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف جميع مسابقاته بعدما قالت عدة دول خليجية إن أراضيها استهدفت بصواريخ إيرانية بعد تعهد طهران بالرد على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مما أدى إلى اندلاع صراع في منطقة من العالم العربي طالما تفاخرت بأمنها النسبي. ‌

وقالت الكويت وقطر والإمارات والأردن، وهي دول تضم قواعد أمريكية، إنها اعترضت الصواريخ الإيرانية بينما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات بمقتل شخص في أبوظبي.

وقال الاتحاد الكويتي في بيان على منصة إكس “يعلن الاتحاد الكويتي عن إيقاف جميع المسابقات وذلك بسبب الظروف الراهنة على أن يتم الإعلان عن موعد لاحق لاستئنافها”.

وأضاف “يعرب الاتحاد عن أمنياته بأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه”.

كما أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر تأجيل مباراتي الشمال وقطر، والعربي والسيلية، ضمن الأسبوع السابع عشر من دوري المحترفين، واللتين كانتا مقررتين اليوم، وذلك حتى إشعار آخر.

وقالت على منصة إكس “سيتم تحديد المواعيد الجديدة للمباريات لاحقا على القنوات الرسمية”.

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل كافة بطولاته.

وقال في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “يعلن الاتحاد اللبناني تأجيل كافة المباريات والبطولات والنشاطات اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الراهنة وحرصا على السلامة العامة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة في وقت لاحق وفق المستجدات”.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أشرف حامد )