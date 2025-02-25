اتفاق بين العراق وبريتيش بتروليوم لتطوير حقول النفط في كركوك

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أعلنت السلطات العراقية وشركة النفط البريطانية العملاقة “بريتيش بتروليوم” (بي بي) الثلاثاء التوصل إلى اتفاق نهائي لتطوير أربعة حقول نفطية في محافظة كركوك.

وسيشمل المشروع إنتاج النفط والغاز وإعادة تأهيل الآبار والمنشآت القائمة وخططا للاستثمار في الغاز.

وقعت شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية وشركة “بي بي” الاتفاق الثلاثاء، حسبما أورد مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان.

ويشتمل الاتفاق على “تطوير” الحقول النفطية الأربعة الرئيسية في كركوك بشمال العراق وهي باي حسن وكركوك وجمبور وخباز “بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاواط”، وفق المصدر نفسه.

من جهتها، قالت الشركة البريطانية في بيان منفصل إنها توصلت مع بغداد إلى “اتفاق نهائي” للاستثمار في حقول النفط في كركوك.

وأوضحت أن الاتفاق يتعلق بـ”مرحلة أولى تشمل إنتاج النفط والغاز بأكثر من ثلاثة مليارات برميل من مكافئ النفط”.

وستشمل الأعمال “برنامج حفر وإعادة تأهيل الآبار والمنشآت القائمة وبناء بنية تحتية جديدة ومشاريع توسعة الغاز”.

ولفتت الشركة إلى أن “أرباحها سترتبط بأحجام الإنتاج التزايدية والسعر والتكاليف”.

وتُعدّ شركة “بي بي” واحدة من أكبر الجهات الأجنبية الناشطة في قطاع النفط في العراق حيث يعود تاريخ إنتاج النفط إلى عشرينات القرن المنصرم عندما كان البلد تحت الانتداب البريطاني.

ويمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، بحسب البنك الدولي.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير إن هدف المشروع هو زيادة الإنتاج اليومي إلى ما يصل إلى 500 ألف برميل في حقول الشمال التي يبلغ إنتاجها الحالي “حوالى 350 ألف برميل”.

وأوضح أن الهدف كذلك هو “استثمار الغاز” عوضا عن حرقه.

وإحراق الغاز هو التخلص من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، ويعد مصدرا أساسيا لتلوث الهواء عبر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان الخام والكربون الأسود.

وتعهدت السلطات العراقية مؤخرا بلوغ مستوى إيقاف حرق الغاز المصاحب إلى 80% في نهاية 2025، على أن يتوقف بشكل كامل بحلول نهاية 2027.

ويُعدّ العراق ثالث أكثر دولة تحرق الغاز المصاحب عالميا بعد روسيا وإيران، وقد بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، بحسب بيانات للبنك الدولي.

وتؤكد بغداد سعيها إلى وقف حرق الغاز المصاحب واستغلاله لتشغيل محطات الطاقة، ما يُقلل اعتمادها على الغاز المستورد من إيران والمستعمل لإنتاج الكهرباء.

رح-كبج/ص ك