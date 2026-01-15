احتجاجات إيران تسلط الضوء على انقسام مرير بين فصيلي معارضة رئيسيين في المنفى

من جون إيرش

باريس 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – منحت الاحتجاجات الحاشدة في إيران قوة دافعة لخصوم السلطات في المنفى لكن رغم اتفاقهم على كراهية رجال الدين الحاكمين فإن انقساما مريرا يعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979 لا يزال يشق صفوف المعارضة.

وظهر هذا الانقسام بين ملكيين مؤيدين لرضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، وجماعة يسارية أكثر تنظيما هي (مجاهدي خلق)، على الإنترنت وحتى في مناقشات غاضبة خلال احتجاجات في الشوارع بأوروبا وأمريكا الشمالية.

ومن الصعب تقدير حجم الدعم الذي يحظى به أي من الفصيلين داخل إيران، أو مدى قدرتهما على التأثير في مجريات الأحداث هناك في المستقبل، لكن محللين ودبلوماسيين يرون منذ عقود أن كلا الفصيلين يحظى بشعبية أكبر بكثير بين المهاجرين مقارنة بالداخل.

كما يبدي كثير من الإيرانيين في الخارج تشككا عميقا تجاه كل من الملكيين ومنظمة مجاهدي خلق، ولكن ليس لديهم شبكة معارضة منظمة مثل هذين الفصيلين.

وأدى غياب الإجماع على حركة معارضة أو زعيم معارض إلى تعقيد المقاربات الدولية تجاه الاضطرابات الدامية التي تجتاح إيران. وشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حجم التأييد الذي يحظى به بهلوي حتى في الوقت الذي كان يبحث فيه توجيه ضربات جوية لإيران.

وقالت سنام فاكيل مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد تشاتام هاوس للأبحاث في لندن “المشكلة هي عدم وجود تنظيم جامع قادر على حشد الإيرانيين من مختلف أطيافهم الدينية والعرقية والاجتماعية والاقتصادية”.

* صعوبة قياس حجم التأييد

خلال الاضطرابات العنيفة على مدى الأسبوعين الماضيين أظهرت مقاطع مصورة في المدن الإيرانية بعض المحتجين وهم يهتفون تأييدا للنظام الملكي المعزول ونجل الشاه الراحل الذي شجع الاحتجاجات.

كان الشاه محمد رضا بهلوي، الذي هرب من البلاد عام 1979 وتوفي بعد ذلك بعام، حليفا مقربا للغرب استند في حكمه إلى الإرث الفارسي القديم لتقديم نفسه كزعيم قومي عصري. لكنه قاوم الإصلاحات الديمقراطية مع تزايد الفوارق الاقتصادية التي زعزعت استقرار البلاد.

ويقول ابنه البالغ من العمر 65 عاما، والمقيم في الولايات المتحدة، إنه يريد الديمقراطية لإيران ولم يحدد أي دور سيسعى إليه إذا انهار النظام الحالي. ويدير أنصاره إحدى المحطات التلفزيونية الرئيسية الناطقة بالفارسية الموجهة لإيران.

ويشير مؤيدو رضا بهلوي في الغرب إلى مقاطع مصورة يظهر فيها المحتجون في إيران وهم يهتفون باسمه كدليل على تزايد شعبيته، قائلين إنه الشخصية الوحيدة القادرة على توحيد البلاد إذا انهارت الجمهورية الإسلامية.

وفي أوساط المسؤولين والدبلوماسيين الأجانب المتابعين للشأن الإيراني، تتباين الآراء حول ما إن كانت الاحتجاجات تشير إلى تنامي دور بهلوي.

وقال دبلوماسي غربي إن هتاف المحتجين باسم بهلوي ربما يعود لغياب شخصيات معارضة معروفة أخرى، لكن لا توجد مؤشرات على أنه يحظى بدعم في الداخل قد يجعله زعيما مستقبليا.

وذكر مسؤول أوروبي أن الزيادة الكبيرة في أعداد المحتجين بعد دعوة معارضين في الخارج، بمن فيهم بهلوي، إلى التظاهر تشير إلى أن مكانته قد تكون أكبر مما كان يعتقد في السابق.

ومع ذلك، قال المحلل الإيراني والدبلوماسي السابق مهرداد خوانساري إن أي دور يمكن أن يؤديه بهلوي يجب أن يكون في سياق حركة ديمقراطية أوسع نطاقا.

وأضاف “هناك حاجة إلى تحالف من أشخاص يؤمنون بالقيم الديمقراطية من أجل تخفيف العبء نوعا ما ومنح ثقة أكبر للناس”.

* الكوادر الثورية

لا تتفق منظمة مجاهدي خلق، التي يعتبر أنصارها النظام الملكي قبل الثورة مماثلا للنظام الديني الشيعي الحالي، مع فكرة أن بهلوي قد يحظى بشعبية داخل إيران.

وغالبا ما يستخدم أنصارها على الإنترنت شعار “لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي”.

ومنظمة مجاهدي خلق حركة تجمع بين الأفكار اليسارية والإسلامية، ونفذت عناصرها تفجيرات داخل إيران قبل الثورة وبعدها، في وقت كان فيه التأييد الشعبي يتزايد للفصائل المنافسة.

وحظرت المؤسسة الدينية الحاكمة المنظمة في 1981، فأسست الحركة قواعد عسكرية في العراق استخدمتها لشن هجمات على القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وهو أمر يتذكره الكثير من الإيرانيين بغضب.

وكانت منظمة مجاهدي خلق مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة حتى 2012، لكن سياسيين غربيين عبروا عن دعمهم للمنظمة، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

ومع ذلك، وصف المسؤول الأوروبي منظمة مجاهدي خلق بأنها مكروهة على نطاق واسع داخل إيران، ويرجع ذلك لأسباب منها دورها خلال الحرب الإيرانية العراقية، ويقول المحللون إن حضورها داخل البلاد يكاد يكون منعدما منذ عقود.

ولم يُشاهد الزعيم الرسمي للمنظمة مسعود رجوي منذ 2002، ويُعتقد على نطاق واسع أنه توفي على الرغم من أن المنظمة لم تعلن ذلك. وتدير زوجته، مريم رجوي، المنظمة وذراعها السياسية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

ويقول مسؤولو المنظمة إن أنصارها منتشرون في إيران ونشطون لكن رويترز لم ترصد أي دعم علني لمجاهدي خلق خلال الاحتجاجات.

وينظر الملكيون، إلى جانب عدد من المعارضين الإيرانيين الآخرين وحكام إيران الحاليين، إلى منظمة مجاهدي خلق بريبة شديدة، مشيرين إلى تاريخها الحافل بالعنف ورفضها لأي اختلاف أيديولوجي داخل صفوفها.

وبالنسبة لكثير من الإيرانيين، فإن التباينات بين المؤسسة الدينية الحاكمة، والملكيين الذين يعبرون عن حنينهم إلى السبعينات، والمنظمة الثورية التي خسرت نفوذها في أوائل الثمانينات، تجاوزها الواقع فيما يبدو.

وبينما ظل أنصار الملكية ومجاهدي خلق حاضرَين في صفوف الإيرانيين في الخارج، وفي وقت ظلت المناصب العليا في الجمهورية الإسلامية حكرا على الوجوه نفسها، كان السكان داخل إيران يتضاعفون ويصبحون أكثر تحضرا وتعليما.

وسعت معظم الحركات السياسية الكبرى داخل إيران بعد 1979 إما إلى تعزيز الجمهورية الإسلامية أو إصلاحها، بدلا من إزاحتها بالكامل، حتى جاءت موجات الاحتجاج المتتالية في السنوات القليلة الماضية مطالبة بتغيير أكثر شمولا.

وقالت سنام فاكيل “أعتقد أن الإيرانيين داخل إيران لا يتطلعون فقط إلى الإيرانيين في الخارج من أجل تحديد مستقبلهم”.

(إعداد محمد علي فرج ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)