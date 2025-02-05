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احتجاجات في شوارع عدن بسبب استمرار انقطاع الكهرباء في جنوب اليمن

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عدن (رويترز) – قالت مصادر محلية وسكان إن محتجين غاضبين خرجوا إلى شوارع مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للاحتجاج على انقطاع الكهرباء بشكل كامل في محافظات جنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي وسط تردي الأوضاع الاقتصادية وضعف الخدمات.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر عشرات المحتجين وقد أغلقوا شوارع رئيسية في عدن وأضرموا النار في إطارات السيارات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.

من جانبها، قالت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة عدن في بيان إن قوات الأمن انتشرت في مديريات العاصمة “لتقوم بواجبها في حماية الممتلكات العامة والخاصة”.

وأضافت “ندعو الجميع إلى التزام السلمية والتعاون مع الأجهزة الأمنية لحفظ استقرار عدن وأمنها”.

وعزت مؤسسة كهرباء عدن الانقطاع الكامل للكهرباء إلى نفاد الوقود مما أدى إلى خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة تماما، في سابقة لم تشهدها المدينة من قبل وأسفرت عن تعطل الخدمات والأعمال التجارية.

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