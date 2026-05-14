احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى مياه إيران (هيئة بحرية بريطانية)
احتُجزت سفينة قبالة سواحل الإمارات من جانب أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية الخميس، قرب مضيق هرمز الحيوي الذي تحاصره طهران، وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.
وأفادت هيئة “يو كي إم تي أو” بأنها “تلقّت بلاغا عن حادثة وقعت على بُعد 38 ميلا بحريا شمال شرق الفجيرة في الإمارات”، وبأن “السفينة احتُجزت من جانب أفراد غير مُصرح لهم أثناء رسوها، ويتم اقتيادها حاليا إلى المياه الإقليمية الإيرانية”.
وأغلقت طهران مضيق هرمز عمليا عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير. ومذاك، تعرّضت سفن بعضها تجاري، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء محاولتها المرور.
ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ الثامن من نيسان/أبريل، لم تُحلّ أزمة المضيق الحيوي للشحن وإمدادات الطاقة، وأضيف إليها حصار واشنطن موانئ إيران.
