ارتفاع حصيلة حادث تحطم طائرة عسكرية في الجزائر الى أربعة قتلى

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية السبت ارتفاع حصيلة حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية قبل يومين الى أربعة قتلى بعد وفاة اثنين آخرين من أفراد طاقمها في المستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

وكانت وزارة الدفاع اعلنت الخميس عن تحطم “طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع (BE 1900) بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك (نحو 30 كلم جنوب الجزائر)، على متنها طاقم متكون من ستة أفراد”.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

والسبت قال بيان جديد للوزارة “التحق يوم أمس الجمعة، بالرفيق الأعلى إطارين (ضابطين) آخرين من طاقم الطائرة، ليرتفع بذلك عدد شهداء هذا الحادث الأليم إلى أربعة”.

وتفقد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجمعة المصابين في المستشفى بحسب صور بثتها وسائل الاعلام الرسمية.

في نيسان/أبريل 2018، تحطمت طائرة تابعة للجيش الجزائري بعيد إقلاعها من القاعدة نفسها، ما أسفر عن مقتل 257 شخصا، معظمهم من العسكريين وأفراد أسرهم، في أسوأ كارثة جوية في تاريخ الجزائر.

