ارتفاع حصيلة حريق هونغ كونغ إلى 146 قتيلا (الشرطة)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مجمع سكني في هونغ كونغ هذا الأسبوع إلى 146 شخصا، بحسب ما أفادت الشرطة الأحد.

وعثر مسؤولون في “وحدة تحديد هويات ضحايا الكوارث” على مزيد من الجثث لدى توسيع شعاع بحثهم في ثلاثة أبراج أخرى في مجمع “وانغ فوك كورت” الذي شهد الحريق الأكثر فتكا في أي مبنى سكني في العالم منذ العام 1980.

وقالت مسؤولة الوحدة التابعة للشرطة تسانغ شوك-ين في مؤتمر صحافي “حتى الساعة 16,00 (08,00 ت غ)، بلغت آخر حصيلة للقتلى 146 شخصا. لا يمكننا استبعاد وجود مزيد من القتلى”.

ورأى مراسل فرانس برس أكثر من ألف شخص من مختلف أنحاء المدينة الصينية يتوجّهون إلى المجمع في منطقة تاي بو في شمال هونغ كونغ لتكريم الضحايا الأحد.

وشكّلت السلطات فريق تحقيق لتحديد أسباب الحريق.

وأوقفت هيئة مكافحة الفساد في هونغ كونغ 11 شخصا على خلفية الحريق، ثلاثة منهم أوقفتهم الشرطة بتهمة القتل غير العمد.

وأعلنت القنصلية الإندونيسية في هونغ كونغ مقتل سبعة مواطنين إندونيسيين على الأقل في الحريق. كما لقي أحد مواطني الفيليبين حتفه، بحسب بيان لقنصلية مانيلا السبت.

وأمرت دائرة الأبنية التابعة لهونغ كونغ بتعليق العمل موقتا في 30 مشروعا لأبنية خاصة في أنحاء المدينة. 

هول/لين/ب ق

