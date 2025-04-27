ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 28

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأحد أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء الانفجار القوي الذي هز ميناء بندر عباس، أكبر موانئ البلاد، ارتفع إلى 28 على الأقل وأصيب أكثر من 700 بينما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق تماما.

وأضافت وسائل الإعلام أن الانفجار الذي وقع يوم السبت بقطاع الشهيد رجائي في الميناء، الذي يعد أكبر مركز للحاويات في إيران، أدى إلى تحطم نوافذ لمسافة تمتد عدة كيلومترات وتسبب أيضا في تدمير حاويات شحن وإلحاق أضرار بالغة بالبضائع المخزنة داخلها.

وقع الانفجار بالتزامن مع جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

ويُعتقد بأن مواد كيماوية موجودة في الميناء أدت إلى الانفجار، لكن السبب الدقيق لم يتضح بعد. ونفت وزارة الدفاع الإيرانية تقارير إعلامية دولية تفيد بأن الانفجار قد يكون مرتبطا بسوء التعامل مع الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ.

وقال متحدث باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن التقارير “تتماشى مع الحرب النفسية التي يشنها الأعداء”، مضيفا أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار لم تكن بها أي شحنة عسكرية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قولها إن الميناء استقبل في مارس آذار مادة فوق كلورات الصوديوم، أو بيركلورات الصوديوم، التي تستخدم في دفع الصواريخ الباليستية والتي ربما أدى التعامل معها بشكل غير سليم إلى وقوع الانفجار.

وأوردت صحيفة فاينانشال تايمز في يناير كانون الثاني نبأ عن قدوم سفينتين إيرانيتين من الصين تحتويان على مكونات تكفي لدفع ما يصل إلى 260 صاروخا متوسط المدى، مما يساعد طهران على إعادة ملء مخزوناتها بعد هجماتها الصاروخية المباشرة على عدوها اللدود إسرائيل في عام 2024.