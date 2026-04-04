ازدياد صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك رغم الحرب (إعلام)

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ازدادت صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك الإستراتيجية رغم الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية السبت.

ونقلت وكالة “إيسنا” عن رئيس  لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني  موسى أحمدي قوله “بعد الزيارات والاجتماعات التي عُقدت بشأن جزيرة خارك، يمكنني القول إنه في الأيام الأخيرة لم تنخفض صادرات النفط، بل زادت”.

وتعد جزيرة خارك الواقعة قبالة سواحل إيران الغربية محطة لتصدير النفط تحمل أهمية بالغة بالنسبة للبلاد.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بتدمير الجزيرة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قريبا وما لم يُفتح مضيق هرمز “فورا”.

وفي 13 آذار/مارس، أفادت الولايات المتحدة أنها قصفت أهدافا عسكرية في الجزيرة لكن من دون ضرب البنى التحتية النفطية عليها.

وحذّر مسؤولون إيرانيون من أن الولايات المتحدة تخطط لربما لهجوم برّي يستهدف خصوصا إحدى الجزر.

وتزامن ذلك مع وصول السفينة الهجومية البرمائية “يو اس اس  تريبولي” إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي وعلى متنها 3500 جندي. 

