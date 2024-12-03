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استئناف الرحلات الجوية بين مشهد الإيرانية والدمام السعودية مع انحسار التوتر

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دبي (رويترز) – أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية باستئناف شركة الخطوط الجوية الإيرانية يوم الثلاثاء الرحلات بين مشهد في شمال شرق البلاد والدمام في السعودية بعد توقفها لتسع سنوات، وذلك في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.

يتيح استئناف الرحلات فرصة للأقلية الشيعية في السعودية لزيارة ضريح الإمام الرضا في مشهد، ثاني أكبر مدينة في إيران من حيث عدد السكان.

وذكرت الوكالة أن “نائبا من السفارة الإيرانية وممثل الخطوط الجوية الإيرانية وممثلين من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية رحبوا بالركاب القادمين إلى الدمام وأكدوا على ضرورة تسهيل حركة الأفراد بين البلدين”.

الرحلة من المفترض تسييرها ذهابا وعودة مرتين في الأسبوع، وتأتي بعد أن سافرت أول مجموعة من الزوار الإيرانيين إلى مكة في أبريل نيسان لأداء مناسك العمرة بعد توقف تسع سنوات أيضا.

وفي مارس آذار 2023، اتفقت الرياض وطهران على إعادة العلاقات بعد وساطة صينية، وهو ما أنهى خصومة استمرت لسنوات وهددت الاستقرار والأمن في منطقة الخليج وأسهمت في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران خلال نزاع بشأن إعدام الرياض لرجل دين شيعي.

الدمام هي عاصمة المنطقة الشرقية في المملكة، وهي منطقة ذات أقلية شيعية كبيرة.

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