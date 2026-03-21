استئناف تغذية محطات الكهرباء في العراق بالغاز الإيراني (رسمي)

أعلن العراق السبت استئناف ضخ الغاز الإيراني في محطاته الكهربائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلانه توقفه بالكامل تزامنا مع قصف إسرائيلي لحقل استراتيجي للغاز في جنوب إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية “اليوم (السبت) تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعّب” يوميا.

وأشار إلى أن “هذه الكميات عادت تدريجيا لتعزيز منظومة الطاقة الوطنية”، وذلك بعدما “تأثرت محطات الكهرباء بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل موقت نتيجة تعرض حقل بارس الإيراني إلى القصف”.

وتعرضت الأربعاء منشآت في حقل رئيسي لإنتاج الغاز بمنطقة جنوب بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة على السواحل الجنوبية لإيران المطلة على الخليج لضربات قالت إسرائيل إنها نفذتها “بمفردها”، ما تسبب باندلاع حريق.

وبعد ساعات من قصف هذا الحقل، أعلن العراق الذي يعاني أصلا انقطاعات مزمنة للتيار الكهربائي، توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى محطاته الكهربائية “بشكل كامل”.

وأشار موسى السبت إلى أنه “بعد عودة ضخ الغاز الإيراني سجلت منظومة (الكهرباء) الوطنية استقرارا بالإنتاج بنسبة 14 ألف ميغاواط”.

ورغم وفرة احتياطات النفط والغاز في العراق، تعتمد محطات توليد الطاقة فيه بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.

ويشكّل هذا الغاز ثلث الحاجة الاستهلاكية للعراق العاجز عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين حاجات سكانه الذين يزيد عددهم على 46 مليونا، بعد عقود من نزاعات أهلكت بنيته التحتية وتركت فسادا مستشريا في القطاع العام.

غير أن كميات هذا الغاز الذي يستورده العراق، غالبا ما تنخفض أو تتوقف بالكامل لفترات قصيرة، بسبب مشاكل فنية أو زيادة الاستهلاك داخل إيران نفسها أو تأخر في الدفع من الجانب العراقي.

وكان العراق يتلقى في الأشهر الأخيرة السابقة للحرب، ما معدّله خمسة إلى ستة ملايين متر مكعّب من الغاز الإيراني يوميا، من أصل 25 مليونا متفقا عليها في فصل الشتاء، بحسب وزارة الكهرباء في بغداد.

