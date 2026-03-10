The Swiss voice in the world since 1935
استئناف رحلات “جت بلو” الأميركية بعد تعليق مؤقت بسبب عطل تقني

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية (اف ايه ايه) الثلاثاء أنها رفعت قرارا مؤقتا بتعليق جميع رحلات شركة “جت بلو”، بعد أن واجهت الشركة عطلا تقنيا.

وذكرت هذه الهيئة الناظمة للطيران المدني في الولايات المتحدة، في بيان أن قرار التعليق الذي استمر لأقل من ساعة صدر بناء على طلب شركة الطيران.

وأوضحت “جت بلو” أن عطلا تقنيا كان السبب وراء طلبها تعليق الرحلات.

وقالت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس “جرى حل العطل التقني المؤقت، واستأنفنا عملياتنا”.

ولم ترد إدارة الطيران الفدرالية على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

