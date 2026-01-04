استخدام ترامب لـ”عقيدة مونرو” قد يشجع روسيا والصين على اعتماد نهج مماثل

علّل الرئيس دونالد ترامب السبت عملية القبض على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بضرورة استعادة الولايات المتحدة نفوذها على مجمل قارة أميركا من دون أي منازع، ما قد يشجع الصين وروسيا على اتباع نهج مماثل في محيطهما المباشر.

وشرح ترامب أن هذه العملية الليلية التي نفذتها القوات الأميركية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، تندرج في إطار إحياء لما يعرف بـ”عقيدة مونرو”، وهو مبدأ في السياسة الأميركية نشأ قبل أكثر من قرن، ومفاده أن أميركا اللاتينية ينبغي أن تكون منطقة نفوذ للولايات المتحدة محظورة على القوى الأجنبية.

وقال في مؤتمره الصحافي عن عملية كراكاس “أصبحنا الآن نسمّيها عقيدة +دونرو+”، وهي كلمة مركّبة تجمع الأحرف الثلاثة الأولى من اسمه الأول “دون” مع الجزء الأخير “رو” من اسم شهرة سلَفه البعيد جيمس مونرو. وأضاف بفخر “إن عقيدة مونرو مهمة جدا، لكننا تجاوزناها إلى حد بعيد”.

وتابع موضحا “في إطار استراتيجيتنا الجديدة للأمن القومي، لن تُمَسَّ بعد الآن السيطرة الأميركية في النصف الغربي من الكرة الأرضية”.

وكان ترامب يشير بذلك إلى الوثيقة التي نشرتها إدارته قبل نحو شهر وأعادت رسم “استراتيجية الأمن القومي” للولايات المتحدة وفقا لتوجهات قومية الطابع.

وفي إطار ما وصفته “استراتيجية الأمن القومي” الجديدة بـ”ملحق ترامب” لمبدأ مونرو، أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستسعى للوصول إلى موارد ومواقع استراتيجية في أميركا اللاتينية لضمان أن تكون دول المنطقة “مستقرة ومحكومة جيدا بما يكفي لمنع الهجرة الجماعية إلى الولايات المتحدة والثني عنها”.

ونصت الوثيقة أيضا على أن الولايات المتحدة “لن تقبل بأن تكون للمنافسين من خارج النصف الغربي من الكرة الأرضية إمكانية تموضُع قوات أو قدرات أخرى (في هذه المنطقة) تشكّل تهديدا، أو بأن تمتلك أو تسيطر فيها على أصول استراتيجية”، في إشارة إلى الصين، المشتري الرئيسي للنفط الفنزويلي.

غير أن هذا النهج التوسعي قد يشجّع خصوم الولايات المتحدة، وفي مقدّمهم الصين وروسيا، على اتباع سلوك مماثل في مناطق نفوذهم، ولا سيما بكين تجاه تايوان وروسيا حيال أوكرانيا .

وقبل أيام قليلة من العملية التي استهدفت نيكولاس مادورو وكان مقررا تنفيذها أصلا في نهاية 2025، أجرت الصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، محاكاة لحصار حول الجزيرة وهجمات على أهداف بحرية.

– “سابقة خطيرة” –

وقد تُشكّل العملية في فنزويلا أيضا تحذيرا لحلفاء الولايات المتحدة القلقين من تلويح دونالد ترامب بالاستحواذ على الموارد الاستراتيجية، وأبرزها مجاهرته بعزمه على ضمّ إقليم غرينلاند الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي.

وقالت مديرة مركز الأبحاث والتحليل العسكري “ديفنس برايورتيز” جنيفر كافانا “لن تجد الولايات المتحدة صعوبة كبيرة في أن ترسل بضع مئات أو بضعة آلاف من العسكريين إلى غرينلاند، ولا أرى من يمكنه الاعتراض على ذلك”.

ولاحظت كافانا أن العملية في فنزويلا “تطرح سؤالا مفاده: إذا كان بوسع الولايات المتحدة أن تعلن أن مسؤولا ما لا يتمتع بالشرعية، وأن تطيح به وتحكم بلده، فماذا يمنع دولا أخرى من أن تفعل الأمر نفسه؟”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه مما وصفه بأنه “سابقة خطيرة” تشكّلها العملية الأميركية.

وما يعزز فرضية تشجيع روسيا والصين على أن تحذوا حذو الولايات المتحدة، أن واشنطن، في عهد دونالد ترامب، تبدو وكأنها تراجعت عن سياستها الصارمة تجاه بكين وموسكو.

وتركّز الاستراتيجية الأميركية الجديدة للأمن القومي مجددا على المحيط الإقليمي القريب للولايات المتحدة، وتعتمد نبرة هادئة تجاه الصين وروسيا، ما جعل بعض منتقديها يستنتجون أن دونالد ترامب يقرّ لهما بتفوّق داخل مجالَي نفوذهما.

ورأى الباحث في مركز “أتلانتيك كاونسل” ألكسندر غراي الذي كان عضوا في مجلس الأمن القومي خلال ولاية ترامب الأولى، أن هذه العملية تنذر في الحد الأدنى بنهج أميركي أشد صرامة في أميركا اللاتينية.

واضاف “من الواضح جدا أن لا تساهُل بعد اليوم مع النوع ذاته من النفوذ المحدود للصين أو روسيا أو إيران الذي خبرناه خلال العقدين المنصرمين”.

