اغتيال نصر الله يعطي نتنياهو دفعة ويعيد الثقة لإسرائيل

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القدس (رويترز) – كان مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله لحظة سعادة بالنسبة لإسرائيل، إذ رفع معنوياتها بينما لا تزال تعاني من صدمة هجوم حماس في السابع من أكتوبر وبعد ما يقرب عام على الحرب، غير أنه قدم أيضا دفعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان محاصرا قبل ذلك.

ويوم السبت، بعد تأكيد مقتل نصر الله في غارة جوية إسرائيلية في بيروت، ألقى نتنياهو بيانا نقله التلفزيون.

وقال في البيان “هذه أيام بالغة الأهمية”، واصفا اغتيال زعيم جماعة حزب الله بأنه “نقطة تحول” في الحرب. وأضاف “بعد عام.. وبعد ضربة تلو الأخرى… تحطمت آمالهم. اكتسبت إسرائيل قوة دافعة. نحن ننتصر”.

وقد يكون هذا الاغتيال طوق إنقاذ لنتنياهو في وقت تنحى عليه اللائمة إلى حد كبير على الإخفاقات الأمنية التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

فقد عزز نتنياهو قبضته على ائتلافه، الذي شابته انقسامات في بعض الأحيان، بعد نجاح الهجوم على نصر الله واغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل بضعة أسابيع، وذلك من خلال ضم حليفه السابق الذي تحول إلى منافس جدعون ساعر إلى حكومته، الأمر الذي زاد أغلبيته إلى 68 مقعدا، وهي أغلبية مريحة في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية يوم الأحد استمرار اتجاه حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إلى التعافي ببطء في استطلاعات الرأي. وردا على سؤال عن تقييمهم لسلوك نتنياهو في الحرب، قال 43 بالمئة من المشاركين إنه “جيد”، مقارنة مع 35 بالمئة في آخر استطلاع قبل عشرة أيام.

كان هجوم السابع من أكتوبر ضربة موجعة للإسرائيليين نالت من أوراق اعتماد نتنياهو الأمنية. وأحرجت حركة حماس الفلسطينية أقوى جيش في الشرق الأوسط، عندما فشلت المخابرات الإسرائيلية في التحذير من هجوم وشيك وتأخرت القوات في صده.