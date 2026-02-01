افغان طردوا من إيران يُمنحون أخيرا منازل إنما بعيدا عن كل شيء

عادت عائلات أفغانية متواضعة الحال من إيران قسرا بعدما بنت لنفسها حياة هناك، لتجد ظروفا معيشية صعبة في باميان حيث مُنحت بعد أشهر منازل بعيدة عن المرافق كالمدارس والمتاجر والمستشفيات، وبدون خدمات أساسيّة.

ودفعت إيران وباكستان منذ أيلول/سبتمبر 2023 أكثر من خمسة ملايين لاجئ أفغاني للعودة إلى بلادهم، بحسب أرقام منظمة الهجرة الدولية.

ومن هؤلاء العائدين نعمة الله راهش (38 عاما) وزوجته مرضية المتحدّران من منطقة جبلية فقيرة في باميان بوسط أفغانستان، وقد عملا خمس سنوات في إيران هو كعامل بناء وهي كخياطة، مستفيدين من الاقتصاد الأكثر ازدهارا من اقتصاد بلادهم.

وروى نعمة الله لوكالة فرانس برس أنه في العام 2024 “أرغمنا الإيرانيون على العودة برفض السماح لابننا بالانتساب إلى المدرسة، وفرض مبلغ طائل علينا يتعذر علينا جمعه من أجل تمديد فترة صلاحية مستنداتنا الرسمية”.

وعند عودتهم، وجدوا مأوى مؤقتا لدى أحد أفراد عائلتهم. وقال نعمة الله الذي يعمل حاليا مياوما في السوق “عشنا شهرين في منزل، لكن الإيجار أخذ يرتفع ولم يعد بإمكاننا تسديده”.

وأظهر تحقيق لمنظمة الهجرة الدولية أن 11% فقط من الأفغان البالغين وجدوا وظيفة بدوام كامل لدى عودتهم إلى بلادهم.

وعاد سبعة آلاف أفغاني منذ 2021 إلى باميان، المدينة البالغ عدد سكانها حوالى 70 ألف نسمة، وفق المسؤول المحلي في وزارة اللاجئين في حكومة طالبان فاضل عمر رحماني.

– “قلق نهاية الشهر” –

يعرب نعمة الله عن سعادتi لامتاك منزل خاص بعائلته أخيرا منذ منتصف كانون الثاني/يناير، ويقول “إننا نعيش بهدوء هنا، لم نعد نواجه قلق نهاية الشهر لتسديد الإيجار”.

وحصلت ثلاثون عائلة لاجئين من 174 فردا بالإجمال، رُحّلوا بصورة أساسية من إيران (83% منهم) إنما كذلك من باكستان (17%)، على منازل جديدة إسمنتية من 50 مترا مربعا شُيّدت بتمويل من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، على أراض منحتها سلطات طالبان.

وشاركت كل عائلة في بناء المنزل وتلقت مبلغا ماليا من المفوضية لقاء عملها.

ومن بين المستفيدين عشر أمهات وحيدات، وبينهن عارفة إبراهيمي (45 عاما) العائدة من إيران والتي كانت تخشى أن ترمى في الشارع بعدما تخلى عنها زوجها.

وقالت جالسة في صالونها شبه العاري حيث يتحلّق أولادها حول المدفأة “إنني سعيدة اليوم لأن هذا المنزل لي، حتى لو أن كل المنشآت الأساسية غير متوافرة”.

وتملك كل عائلة المنزل والأرض التي أقيم عليها. وقالت أمايا ليزيرتوا المساعدة في إدارة مفوضية اللاجئين في أفغانستان “كان هذا الأمر جوهريا بالنسبة لنا لأن حقوق الملكية تمنح كل هؤلاء الأشخاص أمانا”.

وتجول عارفة في المنزل المنجز للتو والمؤلّف من غرفتين وقاعة يفترض أن تكون مطبخا، وتقول متأسفة “ليس هناك حمام.

فهذه المنازل مجهزة فقط بحمامات بالحد الأدنى في الخارج، أضيق من أن يثبت فيها دوش.

وأوضح المسؤول عن المشروع لحساب المفوضية أجاي سينغ أن تصميم هذه المساكن يتوقف على السلطات المحلية، مؤكدا أن بإمكان العائلات بناء حمام بنفسها.

ولا تزال المنازل إلى الآن غير موصولة بشبكة الماء ولا تملك بئرا، في منطقة يطلق عليها السكان المحليون اسم “السفح الجاف”، وخالية من أي مساكن أخرى أو متاجر.

– المشي ساعتين –

والأراضي التي خصصتها الحكومة لهذا الحي الجديد بعيدة عن حدود مدينة باميان التي ينتمي غالبية سكانها إلى طائفة الهزارة الشيعية التي لطالما استهدفها تنظيم الدولة الإسلامية بهجمات وتفجيرات دامية، وحيث فجرت حركة طالبان عام 2001 تمثالين عملاقين لبوذا.

وقال رحماني “نخطط لتوسيع شبكة المياه، لكن على هذه العائلات في الوقت الحاضر تأمين إمداداتها بنفسها”.

لكن بعض السكان أوضحوا لفرانس برس أن مياه الشرب التي يشترون منها عشرة ليترات حين تعبر شاحنة صهريج، ثمنها أغلى مما هو في كابول.

وقال نعمة الله راهش متحدثا باسم السكان لدى تدشين المجمع “شكرا على المنازل، إننا ممتنّون، لكن لا تنسوا المياه ومدرسة وعيادات وشبكة الجوال”، وكلها خدمات غير متوافرة حاليا.

وقال رحماني “لدينا أمر مباشر من قائدنا الأعلى (هبة الله أخوند زاده) ببناء مدارس وعيادات”.

وبانتظار ذلك، يتحتم على نعمة الله السير على قدميه ساعتين على طريق ترابي وعر بين جبال قاحلة قبل أن يستقل وسيلة نقل تقله إلى عمله أو إلى السوق.

وهذا ما ستفعله أيضا زوجته عارفة لاصطحاب أولادها إلى أقرب مدرسة تبعد أربعة كيلومترات عند انتهاء العطلة الشتوية. وتقول “سيتحتّم عليّ أن أوقظ أولادي باكرا جدا وسط البرد”.

