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الأردن يأمل في جهد دولي لوقف الحرب في غزة بعد وقف إطلاق النار في لبنان

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عمان (رويترز) – قال الأردن إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يحب أن تليه جهود دولية أكبر لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي بيان رسمي قالت المملكة إن ذلك يشكل خطوة أولية صوب تهدئة تصعيد خطير التوتر في المنطقة يتسبب في تهديد السلام والأمن.

وذكر البيان “رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة برعاية أمريكية-فرنسية، خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية