الأمم المتحدة: نزوح نحو 700 ألف ومقتل 84 طفلا في لبنان

من أوليفيا لو بويديفين

جنيف 10 مارس آذار (رويترز) – قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في لبنان تفاقمت في خضم الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، حيث قتل 84 طفلا وبلغ عدد النازحين المسجلين داخل البلاد أكثر من 667 ألفا وانقلبت حياة الكثيرين رأسا على عقب.

وأصبح لبنان طرفا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هذا الشهر عندما أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، التي ردت بقصف مكثف على أنحاء لبنان.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 486 شخصا قتلوا في الحرب حتى الآن وأصيب 1313 آخرون، من بينهم 259 طفلا.

وقال عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان “لم يمض سوى سبعة أيام على بداية هذا الصراع، ونشهد بالفعل مقتل ما يقرب من 100 طفل”.

وأضاف “أحد أسباب ارتفاع عدد القتلى من الأطفال هو أن معظم الهجمات التي نشهدها تستهدف في الواقع المراكز الحضرية، مثل ما حدث في بيروت”، مشيرا إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية، التي تقول إنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله، تعرض حياة المدنيين للخطر.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن معدل النزوح الحالي في لبنان يتجاوز المستويات التي شوهدت خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في عامي 2023 و2024. وخلال ذلك الصراع، نزح 886 ألف شخص داخليا في لبنان بينما تم إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من المدن الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية.

* إسرائيل تصدر تحذيرات إخلاء

يرجع الارتفاع الحاد في عدد النازحين في لبنان هذا الأسبوع إلى تحذيرات الإخلاء على نطاق واسع التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت المكتظة بالسكان، والتي قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إنها تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن المستشفيات في لبنان وفرق الاستجابة في الخطوط الأمامية تتعرض “لضغط استثنائي” خلال محاولتها التعامل مع العدد المتزايد من المرضى.

وقال أبو بكر إن خمس مستشفيات خارج الخدمة الآن، منها أربعة مستشفيات تضررت جزئيا، وإن 43 مركزا للرعاية الصحية الأولية بات مغلقا معظمها في الجنوب الذي تم إخلاؤه إلى حد كبير.

وقالت كارولينا ليندهولم بيلينج، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان “كثير من الناس الذين فروا كانوا قد فروا أيضا في عام 2024. التقينا بالكثير ممن دمرت منازلهم بالكامل وقُتل أفراد من أسرهم وما إلى ذلك. وهذا يعني أن الناس لا ينتظرون ليروا ما سيحدث بعد ذلك. إنهم يغادرون على الفور”.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نقلا عن إحصاءات حكومية، أن نحو 120 ألفا يعيشون في مراكز إيواء خصصتها الحكومة لهذا الغرض، في حين لا يزال آخرون يبحثون عن مكان للإقامة.

وقالت بيلينج “أقام عدد آخر من الأشخاص عند أقاربهم أو أصدقائهم أو لا زالوا يبحثون عن سكن، ونرى سيارات مصطفة على طول الشارع وأشخاصا ينامون فيها وعلى الأرصفة”.

