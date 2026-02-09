الأمير وليام يزور السعودية ويلتقي ولي العهد

لندن 9 فبراير شباط (رويترز) – يبدأ الأمير البريطاني وليام اليوم الاثنين زيارة تستمر ثلاثة أيام للسعودية ويلتقي خلالها بولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

ويجري الأمير وليام الزيارة الرسمية نيابة عن الحكومة بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتأتي زيارة الأمير بعد زيارة قامت بها وزيرة المالية البريطانية إلى السعودية في 2025، والتي قالت لندن إنها قادت لاتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني (8.71 مليار دولار).

وخلال زيارته، سيعقد وليام لقاء مع ولي العهد ويشارك في أنشطة تركز على الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الثقافية والبرامج البيئية في السعودية، حسبما قال قصر كنزنجتون اليوم الاثنين.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان. ففي مارس آذار 2018، استضاف وليام ووالده تشارلز، الذي كان لا يزال أميرا آنذاك، بن سلمان على عشاء في كلارنس هاوس في لندن وأقامت الملكة الراحلة إليزابيث في اليوم نفسه مأدبة غداء منفصلة للأمير محمد.

وخلال زيارته للسعودية، من المتوقع أن يلتقي وليام الابن الأكبر للملك تشارلز بشباب سعوديين ويتعرف على خطط البلاد للاستدامة والتنمية الحضرية ويزور مشاريع مرتبطة بالرياضات النسائية والإلكترونية والحفاظ على البيئة والتعاون الثقافي.

كما سيتوجه الأمير البريطاني إلى العلا حيث سيزور محميات للحياة البرية ويلتقي بالمجتمعات المحلية ويزور (بيت أمير ويلز) الذي يوفر أفقا ثقافيا بريطانيا جديدا يروج للتعاون في مجال الفنون والتراث.

