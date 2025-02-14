الأمين العام للأمم المتحدة: تدفّق الأسلحة إلى السودان “يجب أن يتوقف”

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، إلى وقف تدفّق الأسلحة إلى السودان، مشيرا إلى “أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الإفريقية”.

ومنذ نيسان/أبريل 2023، تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أدّت إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.

وبينما يسيطر الجيش على شمال السودان، تحتفظ قوات الدعم السريع بالسيطرة على دارفور بشكل شبه كامل، وهي منطقة شاسعة في غرب البلاد يسكنها ربع سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة.

وقال غوتيريش في إثيوبيا خلال مؤتمر بشأن الوضع الإنساني في السودان “يجب حماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني الآمن ووقف تدفّق الأسلحة”.

وتمّ تنظيم هذا المؤتمر بشكل مشترك بين إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، على هامش قمة رؤساء دول الاتحاد المقرّر عقدها السبت والأحد. ومن المقرّر أيضا أن يُعقد اجتماع بشأن تصاعد الصراع في جمهورية الكونغو الديموقراطية الجمعة.

من جانبه، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد “جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار فورا ونهائيا” في السودان، مشيرا إلى “الفشل الأخلاقي في عصرنا”.

ودعت الإمارات الحاضرة في المؤتمر، إلى “هدنة إنسانية” خلال رمضان وتعهّدت التبرّع بـ200 مليون دولار كمساعدات إنسانية، بينما تعهّدت إثيوبيا تقديم 15 مليون دولار وكينيا بمبلغ مليون دولار.

وكانت الخرطوم قد اتهمت الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، خصوصا عبر تزويدها بالأسلحة، وهي اتهامات رفضتها أبو ظبي وقوات الدعم السريع.

ديغ/ناش/غ ر