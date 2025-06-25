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الأمين العام للناتو: واشنطن “ملتزمة تماما” بالدفاع الجماعي

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أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الأربعاء بأن الولايات المتحدة “ملتزمة تماما” بالمادة الخامسة الواردة في ميثاق الناتو والقائمة على الدفاع المشترك، بعدما بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشككا فيها.

وقال روته للصحافيين قبيل قمة قادة الحلف “بالنسبة إلي، هناك وضوح كامل بأن الولايات المتحدة ملتزمة تماما حيال الناتو وملتزمة تماما بالمادة الخامسة”.

وفي طريقه إلى القمة، رفض ترامب تأكيد التزامه حيال المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي تعتبر أي هجوم على أحد أعضائه بمثابة هجوم عليهم جميعا.

وقال ترامب للصحافيين في تصريحات لا شك في أنها شكّلت هزّة لحلفاء أميركا الأوروبيين “يعتمد الأمر على التعريف الذي يتم تبنيه. هناك العديد من التعريفات للمادة الخامسة”.

وأضاف “أنا ملتزم أن أكون صديقا لهم”.

وذكر روته أنه “من المتوقع” أن يزيد الكنديون والأوروبيون إنفاقهم، علما أن الولايات المتحدة لطالما اشتكت من أنها تدفع الكثير من أجل الدفاع عن بلدان أوروبية.

ويتوقع أن يوقّع حلفاء الناتو في وقت لاحق الأربعاء تعهّدا لتنفق كل دولة 3,5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع الأساسي إضافة إلى نسبة 1,5 في المئة على المجالات الأوسع المتعلقة بالأمن مثل الأمن الإلكتروني والبنى التحتية.

وقال روته إنه “من المنصف أن يعادل إنفاقنا إنفاق الولايات المتحدة”.

ريك/لين/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية