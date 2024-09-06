الإعصار القوي “ياغي” يضرب جنوب الصين ويتحرّك باتّجاه فيتنام

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ضرب الإعصار “ياغي” جزيرة هاينان في جنوب الصين الجمعة، مصحوبا برياح تجاوزت سرعتها 230 كيلومترا في الساعة، في ظل التوقعات بأن يكون أقوى عاصفة تضرب المنطقة منذ أكثر من عقد.

وأجلت مقاطعة هاينان أكثر من 400 ألف شخص قبيل وصول العاصفة المتوقع إلى البر، فيما استعد عشرات آلاف السكان للهرب إلى أماكن آمنة في فيتنام المجاورة.

أودى الإعصار “ياغي” بحياة 13 شخصا على الأقل في الفيليبين هذا الأسبوع عندما كان ما زال مصنّفا على أنه عاصفة استوائية، ليتسبب بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة لوزون الرئيسية قبل أن تزداد قوّته إلى إعصار كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وصل إلى اليابسة في الصين الجمعة على طول ساحل هاينان وهي من أبرز وجهات العطلات، ومقاطعة غوانغدونغ المجاورة عند الساعة 16,20 بالتوقيت المحلي (08,20 ت غ)، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات.

وأفادت “بيانات الأرض” الصادرة عن وكالة “ناسا” بأن “ياغي” “يعادل إعصارا من الفئة الرابعة”.

وفي هونغ كونع، تم خفض مستوى التحذير من إعصار بعيد الظهر في أعقاب أمطار غزيرة هطلت خلال الليل مع مرور “ياغي” ضمن مسافة 400 كيلومتر عن المدينة.

وتم تعليق التداول في بورصة هونغ كونغ الجمعة وأُغلقت المدارس الصباحية.

وذكرت السلطات أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح في المدينة بسبب الأحوال الجوية لكن الأضرار بقيت محدودة.

ويشهد جنوب الصين عادة أعاصير خلال الصيف والخريف تتشكّل في المحيطات الدافئة شرق الفيليبين قبل أن تتجه غربا.

لكن مع تغيّر المناخ، بات من الأصعب توقع العواصف الاستوائية فيما ازدادت شدّتها، لتؤدي إلى أمطار غزيرة ورياح عاتية تتسبب بفيضانات وأضرار في السواحل، بحسب الخبراء.

– “آمل بأن ننجو” –

سيتجه الإعصار “ياغي” نحو فيتنام بعد مروره في جنوب الصين إذ يتوقع أن يضرب مناطق الشمال وشمال الوسط حول منطقة خليج هالونغ المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي السبت.

وبحسب وزارة الدفاع الفيتنامية، وُضع أكثر من 457 ألف عنصر من الجيش والشرطة وقوات أخرى في حالة تأهّب.

وأعلنت السلطات عن خطط لإغلاق أربعة مطارات في الشمال بما فيها مطار هانوي الدولي “نوي باي” لعدة ساعات السبت، بينما حظرت جميع المدن والمقاطعات الساحلية الإبحار اعتبارا من الجمعة.

ويخزّن سكان ميناء هاي فونغ الشمالي والعاصمة هانوي المواد الغذائية وغيرها من الأساسيات.

وتم سحب القوارب السياحية في خليج هالونغ إلى الشاطئ أو نُقلت إلى ملاجئ.

وأفاد فام كوانغ كوين، وهو أحد سكان مقاطعة كوانغ نين، فرانس برس من جزيرة توان تشاو بأنه لم يسبق أن شهد تحذيرا من إعصار كهذا منذ نحو عقدين.

وقال “آمل بأن ننجو من الإعصار إذ أننا استعدينا بشكل جيد جدا. نحن معتادون على التعامل مع العواصف والأمطار الغزيرة هنا”.

وبعثت السلطات رسائل إلى ملايين من مستخدمي “زالو”، التطبيق الأكثر شعبية في فيتنام، داعية إلى التأهب والاستعداد للإعصار.

وتحضّ مكبّرات الصوت في مدينة هالونغ السكان على الاستعداد لفيضانات محتملة.

بور-اهو/لين/غ ر