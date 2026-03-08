الإمارات اعترضت الأحد 16 صاروخا باليستيا و113 طائرة مسيرة

afp_tickers

1دقيقة

اعترضت الإمارات الأحد 16 صاروخا بالستيا و113 طائرة مسيرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية.

وأفادت الوزارة أن الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت 17 صاروخا بالستيا تم تدمير 16 منها، وسقط واحد في البحر. كما رصدت 117 طائرة مسيرة، تم اعتراض 113 منها، وسقطت 4 مسيّرات داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الهجمات الإيرانية قبل أكثر من أسبوع، رصدت الإمارات 238 صاروخا بالستيا، تم تدمير 221 منها، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وصاروخين في أراضي الدولة. ورصدت 1422 طائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيّرة داخل أراضي الدولة. كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، وفق أرقام وزارة الدفاع.

م ل/دص