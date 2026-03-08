The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات اعترضت الأحد 16 صاروخا باليستيا و113 طائرة مسيرة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اعترضت الإمارات الأحد 16 صاروخا بالستيا و113 طائرة مسيرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية.

وأفادت الوزارة أن الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت 17 صاروخا بالستيا تم تدمير 16 منها، وسقط واحد في البحر. كما رصدت 117 طائرة مسيرة، تم اعتراض 113 منها، وسقطت 4 مسيّرات داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الهجمات الإيرانية قبل أكثر من أسبوع، رصدت الإمارات 238 صاروخا بالستيا، تم تدمير 221 منها، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وصاروخين في أراضي الدولة. ورصدت 1422 طائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيّرة داخل أراضي الدولة. كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، وفق أرقام وزارة الدفاع.

م ل/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية