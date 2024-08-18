الإمارات تحتفي الاثنين بـ”اليوم العالمي للعمل الإنساني”

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تحتفي دولة الإمارات الإثنين بـ”اليوم العالمي للعمل الإنساني” الذي يصادف في 19 آب/أغسطس من كل عام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الوكالة إن هذا الاحتفاء يصادف في ظل “جهود الإمارات المتواصلة ودورها المحوري، بتخفيف حدة تداعيات الظروف الصعبة والاستثنائية، التي تمر بها العديد من دول العالم”.

وأضافت “تحل المناسبة، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإماراتية لمساعدة ضحايا الحروب والنزاعات، والتخفيف من وطأة معاناتهم، وفي مقدمتها عملية +الفارس الشهم 3+، التي قدمت الدولة من خلالها عشرات الآلاف من أطنان المساعدات العاجلة، للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”.

ولفتت إلى أن الجهود الإماراتية شملت أيضاً مساعدات إنسانية للسودان وأوكرانيا، وبلدان أخرى في إفريقياً تضررت مؤخراً بفعل الفيضانات.