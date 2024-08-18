مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الإمارات تحتفي الاثنين بـ”اليوم العالمي للعمل الإنساني”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تحتفي دولة الإمارات الإثنين بـ”اليوم العالمي للعمل الإنساني” الذي يصادف في  19 آب/أغسطس من كل عام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الوكالة إن هذا الاحتفاء يصادف في ظل “جهود الإمارات المتواصلة ودورها المحوري، بتخفيف حدة تداعيات الظروف الصعبة والاستثنائية، التي تمر بها العديد من دول العالم”.

وأضافت “تحل المناسبة، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإماراتية لمساعدة ضحايا الحروب والنزاعات، والتخفيف من وطأة معاناتهم، وفي مقدمتها عملية +الفارس الشهم 3+، التي قدمت الدولة من خلالها عشرات الآلاف من أطنان المساعدات العاجلة، للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”.

ولفتت إلى أن الجهود الإماراتية شملت أيضاً مساعدات إنسانية للسودان وأوكرانيا، وبلدان أخرى في إفريقياً تضررت مؤخراً بفعل الفيضانات.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
27 إعجاب
54 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
30 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية