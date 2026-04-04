الإمارات تدين أعمال الشغب والاعتداء على سفارتها في دمشق

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين “لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات” التي استهدفت مقرّ بعثتها ومقرّ رئيس البعثة في دمشق، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وتحدّثت تقارير عن محتجين في العاصمة السورية الجمعة كانوا يندّدون بإقرار البرلمان الإسرائيلي قانونا يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة على السجناء الفلسطينيين، وقد تسلّق بعضهم جدار السفارة الإماراتية وأنزل العلم عنها.

وشدّدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته الوكالة الرسمية، على “رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها”.

وطالبت دولة الإمارات “الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.

