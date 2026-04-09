الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في لبنان، وأعربت عن قلقها من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدةً التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.

اسفرت موجة الغارات الاسرائيلية الكثيفة على لبنان الاربعاء عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة ما لا يقل عن 1150 آخرين، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة جديدة.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

