الإمارات تدين تفجير نيودلهي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أدانت الإمارات “بشدة” انفجار سيارة أوقع ما لا يقل عن ثمانية قتلى في نيودلهي الاثنين، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان  مساء الثلاثاء، أنّ “دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

كما أعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الهند وشعبها الصديق، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن سبب الانفجار الذي وقع قرب القلعة الحمراء، وهو نصب تذكاري شهير يلقي منه رؤساء الوزراء خطاباتهم في يوم الاستقلال.

يُعدّ هذا الانفجار أخطر حدث أمني منذ الهجوم الذي نفّذه ثلاثة مسلحين في 22 نيسان/أبريل في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، وأدى إلى مقتل 26 مدنيا من الهندوس.

هت/دص

