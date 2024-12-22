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الإمارات تدين عملية الدهس في ألمانيا

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أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية “الدهس الإجرامية” التي وقعت في السوق الميلادي في مدينة ماغدبورغ الألمانية والتي قتل فيها خمسة قتلى على الأقلّ و250 جريحا، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة (وام) مساء السبت أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.

كما أعربت عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وأفاد مسؤولون ألمان السبت بأن السعودي المشتبه بتنفيذه عملية الدهس الدامية جاهر بمواقفه المعادية للإسلام وكان مستاءً من سياسة الهجرة واللجوء الألمانية.

لكنّ الشرطة ألالمانية لا تزال في حيرة بشأن دوافع طالب العبد المحسن الذي قادة سيارة دفع رباعي بسرعة كبيرة وسط حشد كثيف الجمعة.

هت/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية