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الإمارات تضع سلامة الغذاء في صدارة أولوياتها

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أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن دولة الإمارات تضع سلامة الغذاء في صدارة أولوياتها، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وتعتبر الإمارات سلامة الغذاء مكونا أساسيا في دعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، لذا تعدها أولية ضمن منظومة تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام، وفق ما أوردت “وام”.

وأشارت الوزيرة في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء 2025، إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تطوير أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة تستند إلى الأسس العلمية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

م ل/كام

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