الإمارات تعزي الهند في وفاة رئيس الوزراء السابق

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بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في وفاة رئيس وزراء الهند السابق مانموهان سينغ، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند.

كذلك، بعثا رسالة مماثلة إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

هت/