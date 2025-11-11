الإمارات تعزي تركيا في ضحايا حريق مستودع للعطور

أعربت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التركية بعد سقوط ضحايا جراء حريق مستودع في منطقة ديلوفاسي، في محافظة كوجالي شمال غربي البلاد، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وللحكومة التركية وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وقتل ستة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، أحدهم في حالة حرجة، في الحريق الذي اندلع صباح السبت، على ما أعلنت السلطات التركية.

