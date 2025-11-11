The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تعزي تركيا في ضحايا حريق مستودع للعطور

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعربت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التركية بعد سقوط ضحايا جراء حريق مستودع في منطقة ديلوفاسي، في محافظة كوجالي شمال غربي البلاد، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وللحكومة التركية وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وقتل ستة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، أحدهم في حالة حرجة، في الحريق الذي اندلع صباح السبت، على ما أعلنت السلطات التركية.

هت/دص

