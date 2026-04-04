الإمارات تندد بالاعتداءات التي استهدفت بعثتها في دمشق

4 أبريل نيسان (رويترز) – نددت الإمارات اليوم السبت بما وصفتها بأنها أعمال تخريب وشغب واعتداءات استهدفت سفارتها ومقر إقامة رئيس البعثة في دمشق.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة”.

وطالبت الوزارة سوريا “بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها في المستقبل وبضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.

وشاهد مراسل من رويترز عشرات المحتجين يتجمعون أمام سفارة الإمارات في دمشق ظهر أمس الجمعة وكان بعضهم يهتف “السفارة الصهيونية”.

وقال مسؤول أمني سوري لرويترز إن هذه الواقعة حدثت بعد أن انفصل بعض المشاركين عن مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أكبر حجما أقيمت في ساحة الأمويين القريبة مشيرا إلى أنهم حاولوا اقتحام السفارة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام “منعتهم قوى الأمن الداخلي من الاقتحام وتعاملت مع الحادثة”.

ولم تُشر وزارة الخارجية السورية بشكل مباشر إلى هذه الواقعة لكنها أكدت في بيان مساء أمس “موقفها الثابت والراسخ في رفض أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية”.

وتشهد سوريا مظاهرات منذ أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يجعل الإعدام شنقا حكما تلقائيا على الفلسطينيين المدانين أمام محاكم عسكرية بارتكاب هجمات أدت لسقوط قتلى.

وطبَّعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل بإبرام اتفاقيات إبراهيم عام 2020 غير أن العلاقات الدبلوماسية بينهما توترت بسبب تحول إسرائيل نحو اليمين المتطرف منذ ذلك الحين.

(تغطية صحفية فراس دالاتي وحاتم ماهر ومحمد الجبالي – إعداد شيرين عبد العزيز ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)