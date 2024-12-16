الإمارات تهنئ البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

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