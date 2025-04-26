الإمارات ومالطا تعقدان الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة في أبوظبي

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استضافت وزارة الخارجية الإماراتية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية المالطية في أبوظبي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الاجتماع الجمعة ضم مسؤولين كبارا من كلا البلدين وبرئاسة وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا إيان بورغ.

وتركزت مناقشات اللجنة على “دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة ، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة”، بحسب الوكالة.

كذلك، استعرض الجانبان “فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني”.

وأثنى الصايغ خلال الجلسة على “العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا”، مشيداً بـ”التعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين”.

هت